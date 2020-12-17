В Германии считают слишком мягким решение Спортивного арбитражного суда по WADA и РУСАДА

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) выразила сожаление в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставить в силе санкции в отношении российского спорта на 4 года, но сократил срок их действия до двух лет. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении НОК ФРГ.
"Мы приветствуем то, что CAS в целом подтвердил жесткие санкции WADA. В то же время мы сожалеем, что в свете масштабных, многолетних и организованных на государственном уровне нарушений России против фейр-плей требование WADA о четырехлетнем запрете не было полностью удовлетворено", - заявили в конфедерации. "DOSB считала бы такое наказание соразмерным", - отмечается в документе. В НОК призвали "в интересах атлетов Германии как можно скорее прояснить, как будет реализовано это решение и при каких условиях российские спортсмены смогут участвовать [в соревнованиях] под нейтральным флагом".
Глава Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман назвала "противоречивым" решение CAS. По ее словам, с одной стороны, оно ведет к большей ясности и соблюдению законности. "Однако удивляет двухлетнее наказание", - заявила она.
В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.
РУСАДА для восстановления статуса соответствия должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения текущего решения. Также организация должна будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или $100 тыс. в качестве штрафа (в зависимости от того, что меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения.