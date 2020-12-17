В Германии считают слишком мягким решение Спортивного арбитражного суда по WADA и РУСАДА

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) выразила сожаление в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставить в силе санкции в отношении российского спорта на 4 года, но сократил срок их действия до двух лет. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении НОК ФРГ.

"Мы приветствуем то, что CAS в целом подтвердил жесткие санкции WADA. В то же время мы сожалеем, что в свете масштабных, многолетних и организованных на государственном уровне нарушений России против фейр-плей требование WADA о четырехлетнем запрете не было полностью удовлетворено", - заявили в конфедерации. "DOSB считала бы такое наказание соразмерным", - отмечается в документе. В НОК призвали "в интересах атлетов Германии как можно скорее прояснить, как будет реализовано это решение и при каких условиях российские спортсмены смогут участвовать [в соревнованиях] под нейтральным флагом".