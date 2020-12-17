Пайкин: российские спортсмены будут побеждать, несмотря на отсутствие флага

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены будут демонстрировать силу духа и мужество на Олимпиадах и чемпионатах мира, несмотря на то, что им придется выступать без национального флага. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Всемирное антидопинговое агентство требовало применить санкции на четыре года.

"То, что Спортивный арбитражный суд не пошел на поводу у WADA и сократил срок наказания РУСАДА, уже является позитивной новостью. Безусловно, запрет выступать под флагом России чрезвычайно обидный для спортсменов и болельщиков", - сказал Пайкин.

"Но я уверен в силе духа и мужестве наших спортсменов. Уверен, что мы будем болеть за них не менее горячо и будем гордиться их победами. Спорт победит, победит его красота и воля к победе наших спортсменов", - добавил он.