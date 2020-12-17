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Санкции WADA против российского спорта

Тарасова: российских атлетов два раза наказали за одно и то же, это несправедливо

Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете для российских спортсменов выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом на два года является несправедливым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

"Ничего хорошего в этом решении нет, это несправедливо, два раза за одно и то же не наказывают. Мы уже были без флага, без формы, без своей страны, и они нам опять предлагают то же самое, - отметила Тарасова. - А какая мотивация должна быть у людей, к чему стремиться?"

"Без русских неинтересно смотреть фигурное катание. Вот в прошлый раз, как вы помните, не всех сильнейших позвали, вот и все", - добавила она.

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