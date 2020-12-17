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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин назвал положительным решение CAS наложить санкции на Россию на два года

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал положительным фактом то, что санкции, наложенные на Россию, будут действовать только два года. Об этом он рассказал журналистам.

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Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовало применить санкции на четыре года.

"Мы видим, что, к сожалению, СAS удовлетворил требования WADA, применив санкции к РУСАДА [Российскому антидопинговому агентству], несмотря на то, что РУСАДА было признано в последние годы одним из самых эффективных и его взаимодействие в том числе и с WADA было очень конструктивным. Положительным является тот аспект, что санкции будут действовать в течение двух лет, а не четырех, как предполагалось и было рекомендовано советом WADA", - сказал Матыцин.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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