Третьяк считает, что белорусы пригласят на чемпионат мира по хоккею руководство России

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

"Если говорить в сегодняшней ситуации и про то, что творится, думаю, что WADA [Всемирное антидопинговое агентство] не очень довольно. Все-таки они просили четыре года. Я сам выступал на суде, сказал, что мы уже вложили деньги в организацию чемпионата мира 2023 года, договорились со спонсорами. Мне кажется, то, что IIHF [Международная федерация хоккея] поддержала нас, повлияло на решение", - отметил Третьяк.

"К сожалению, спортсмены, как и в Южной Корее, буду выходить без флага. То, что мы будем играть в нашей форме и будет надпись "Россия", - это плюс. То, что не будет флага и гимна, я думаю, что будет еще больше объединять наши команды", - добавил он.

Российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Они не могут присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира, наказание не распространяется на квалификационные соревнования к ним. Санкции не будут действовать на тех чиновников, кто является членом Международного олимпийского или Паралимпийского комитета, а также тех, кто приглашен главой принимающей соревнования страны. Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Белоруссии и Латвии.

"Я считаю, что это неправильно, будем думать, что нам делать дальше, может быть, будет приглашение от правительства. Думаю, что белорусы пригласят высшее руководство. Конечно, это неправильно - это ущемление прав человека. Если человек конкретно провинился, то его можно не пускать", - заключил Третьяк.