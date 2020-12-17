Матыцин: России нужно продолжить работу с международными спортивными организациями

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит активно взаимодействовать с международными спортивными федерациями и претендовать на проведение крупных мероприятий после окончания срока действия санкций к российскому спорту. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Что касается санкций в отношении российских спортсменов, мы видим - важным является допуск на общих основаниях к участию в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Конечно, они будут лишены возможности выступать под российским флагом, но на их экипировке может быть надпись "Россия" с определением нейтрального спортсмена. Звучание гимна запрещено, но они могут петь гимн, а болельщики могут использовать национальные флаги на трибунах", - отметил Матыцин.

"По отношению к проведению международных соревнований в России, срок, который был сокращен до двух лет, дает нам больше возможностей претендовать на проведение соревнований, - добавил министр. - Конечно, крупные соревнования, на проведение которых Россия уже получила право, должны остаться, если следовать пресс-релизу. Так как контракты уже были заключены, и перенести их будет трудно и юридически, и финансово".

Министр подчеркнул важность совместной работы с международными спортивными федерациями. "Нам надо продолжать активно взаимодействовать с международными организациями, международным спортивным сообществом, Россия всегда была надежными партнером. Мы будем максимальное внимание уделять защите интересов наших спортсменов, их обеспечению комфортными условиями для тренировок, подготовки к соревнованиям. Надеемся, что в ближайшем будущем Россия будет продолжать претендовать на проведение крупных международных соревнований, ведь стандарты признаны самыми высокими", - заключил Матыцин.