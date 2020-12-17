{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Соловейчик: несправедливо лишать российских спортсменов флага за нарушения чиновников

По словам президента Европейского союза дзюдо, наказывать спортсменов, которые никогда не были уличены в применении допинга - несправедливо
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик считает несправедливым по отношению к российским спортсменам решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому они не смогут выступать на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине под российским флагом. Об этом он заявил ТАСС.

"Я считаю несправедливым наказывать страну и ее сборную отсутствием флага на Играх. Наказывать спортсменов, которые никогда не были уличены в применении допинга, - несправедливо вдвойне, наказывать надо чиновников, допустивших нарушения, это мое мнение", - заявил Соловейчик.

На эту тему
Представители российской власти на два года отстранены от посещения Олимпиад

"Да, российские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх, в чемпионатах мира, но спортсмен выступает за страну, за людей, которые его поддерживают, за болельщиков - он не за себя на Играх выступает. То, что сегодня произошло, - такого быть не должно", - подчеркнул президент EJU.

На вопрос ТАСС о том, повлияют ли санкции CAS на дальнейшую работу EJU, Соловейчик заявил: "Есть моральный кодекс дзюдо, в его основе лежат общечеловеческие ценности, мы проповедуем их на татами и в жизни. Справедливость - одна из них. Сегодняшнее решение суда - уже история. Мы будем работать еще лучше, чтобы в будущем наши воспитанники не совершали опрометчивых поступков, наказывая невиновных".

Соловейчик 16 декабря был единогласно переизбран президентом EJU, он возглавляет эту организацию с 2007 года.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Сборные по хоккею
В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии
По решению Спортивного арбитражного суда России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры
Читать полностью