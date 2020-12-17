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Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею по буллитам победила шведов на старте Кубка Первого канала

Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене"
Хоккеисты сборных России Игорь Ожиганов и Швеции Эмиль Ларссон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборных России Игорь Ожиганов и Швеции Эмиль Ларссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею стартовала с победы над командой Швеции со счетом 4:3 (по буллитам) на Кубке первого канала - втором этапе Евротура. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".

У сборной России отличились Андрей Кузьменко (35-я минута), Никита Сошников (50), Вадим Шипачев (51). У шведов шайбы забросили Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Решающий буллит на счету Кузьменко.

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В другом матче дня сборная Финляндии переиграла чехов (4:3). Во втором туре 19 декабря россияне встретятся с командой Чехии, шведы сыграют с финнами. В турнирной таблице лидирует команда Финляндии (3 очка), далее идут сборные России (2), Швеции (1), Чехии (0).

На Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, который прошел в Финляндии, сборная России молодежным составом стала победителем, выиграв все три матча.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Первого канала свое нынешнее название носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия11000004-33
2Россия10010004-32
3Швеция10001003-41
4Чехия10000013-40
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия420200015-610
Чехия42000028-86
Финляндия42000029-136
Швеция40002027-122

 

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Кубок Первого канала по хоккею
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