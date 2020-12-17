Сборная России по хоккею по буллитам победила шведов на старте Кубка Первого канала

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею стартовала с победы над командой Швеции со счетом 4:3 (по буллитам) на Кубке первого канала - втором этапе Евротура. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".
У сборной России отличились Андрей Кузьменко (35-я минута), Никита Сошников (50), Вадим Шипачев (51). У шведов шайбы забросили Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Решающий буллит на счету Кузьменко.
В другом матче дня сборная Финляндии переиграла чехов (4:3). Во втором туре 19 декабря россияне встретятся с командой Чехии, шведы сыграют с финнами. В турнирной таблице лидирует команда Финляндии (3 очка), далее идут сборные России (2), Швеции (1), Чехии (0).
На Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, который прошел в Финляндии, сборная России молодежным составом стала победителем, выиграв все три матча.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
Кубок Первого канала свое нынешнее название носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|2
|Россия
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4-3
|2
|3
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|3-4
|1
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|4
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|15-6
|10
|Чехия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|8-8
|6
|Финляндия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|9-13
|6
|Швеция
|4
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|7-12
|2