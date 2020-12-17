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Санкции WADA против российского спорта

Международная федерация волейбола примет решение по ЧМ-2022 в России после консультаций

Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) нуждается в разъяснениях некоторых пунктов решения Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы принять решение относительно возможности проведения чемпионата мира среди мужских команд в России в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. В четверг CAS опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

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"Оргкомитет находится на постоянной связи с FIVB по этому вопросу. FIVB необходимо получить разъяснения по некоторым пунктам вердикта CAS, чтобы принять более обоснованное решение по будущим мероприятиям, в том числе чемпионату мира в России, - сообщили в оргкомитете. - FIVB проанализирует полное решение CAS после его опубликования, чтобы определить дальнейшие действия. До этого момента Международная федерация волейбола, Всероссийская федерация волейбола и оргкомитет продолжают взаимодействовать в рабочем режиме".

Согласно решению CAS, сборная России будет вынуждена выступать на крупнейших форумах под нейтральным флагом. "Все вопросы, связанные с поднятием флага, исполнением гимна и участием представителей российской государственной власти в мероприятиях в рамках чемпионата мира будут решаться совместно Международной федерацией волейбола, Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом", - заявили в оргкомитете.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
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