Международная федерация волейбола примет решение по ЧМ-2022 в России после консультаций

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) нуждается в разъяснениях некоторых пунктов решения Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы принять решение относительно возможности проведения чемпионата мира среди мужских команд в России в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. В четверг CAS опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.