Ивлев: решение оспорить претензии WADA было абсолютно правильным

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта и РУСАДА. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Изначально россиянам грозили санкции сроком на четыре года.

"С моей точки зрения, наше решение набсовета РУСАДА не принимать претензии, которые были сформулированы WADA, было однозначно правильным, - сказал Ивлев. - Рассчитывали, что CAS примет больше нашей аргументации, но были приняты такие вещи, как сокращение сроков отстранения, то, что наши команды будут отбирать Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, спортсмены могут быть в форме с цветами национального флага и словом "Россия". И болельщики смогут посещать соревнования с атрибутикой и национальными флагами".

"Мы смогли ответить на претензии WADA прямолинейно с конкретной аргументацией. То, что было сегодня опубликовано, значительно отличалось от изначальных требований. Я считаю, что это позитивные новости", - заключил он.

Ивлев был избран главой наблюдательного совета РУСАДА в 2017 году, но не вошел в новый состав наблюдательного совета, который был утвержден в пятницу. Он будет исполнять обязанности главы набсовета до 31 декабря 2020 года включительно.