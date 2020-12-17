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Мировой футбол

Роберт Левандовский признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА

На награду также претендовали Криштиану Роналду и Лионель Месси
Роберт Левандовский EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 17 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) признала поляка Роберта Левандовского лучшим игроком 2020 года. Церемония прошла в онлайн-формате в четверг.

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Помимо 32-летнего нападающего "Баварии", на награду претендовали двукратный обладатель премии португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и лауреат 2019 года аргентинец Лионель Месси ("Барселона").

В сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и отдал 10 результативных передач, показав лучший сезон по результативности в своей карьере.

Левандовский представляет "Баварию" с 2014 года. Также он играл за германскую "Боруссию", польские "Знич" и "Лех". В 2020 году он также был признан лучшим игроком по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Награда лучшему игроку по версии ФИФА учреждена в 2016 году. Помимо Роналду, Месси и Левандовского, ее лауреатом становился хорват Лука Модрич (2018).

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