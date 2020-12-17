Российские теннисисты не сыграют под своим флагом в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты после принятия Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций в отношении российского спорта не смогут играть под национальным флагом в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Об этом ТАСС в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

В четверг CAS опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Изначально россиянам грозили санкции сроком на четыре года.

"Мы получили решение CAS, которое было вынесено в связи с несоблюдением Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) кодекса WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Мы рассмотрим это решение, чтобы полностью понять его последствия. Однако отметим, что российские спортсмены по-прежнему имеют право выступать на чемпионатах мира, но не под российским флагом. Как указывалось ранее, финал Кубка Дэвиса и финал Кубка Билли Джин Кинг являются чемпионатами мира ITF", - сказали в пресс-службе ITF.

"В теннисе действует антидопинговая политика абсолютной нетерпимости. Все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема и соревнованиях под эгидой ITF, WTA [Женской теннисной ассоциации] и ATP [Ассоциации теннисистов-профессионалов], подпадают под действие теннисной антидопинговой программы, соответствующей кодексу WADA. Российские игроки по-прежнему проходят тестирование в рамках теннисной антидопинговой программы во время и вне соревнований, а также внутри и за пределами России", - говорится в сообщении.