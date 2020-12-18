Российские борцы завоевали четыре золотые медали Кубка мира

ТАСС, 18 декабря. Российские борцы вольного стиля в четверг стали обладателями четырех золотых медалей Кубка мира. Соревнования проходят в Сербии.

Россияне выиграли все финалы, в которых принимали участие. Золотые награды на счету Завура Угуева (весовая категория до 57 кг), Разамбека Жамалова (до 74 кг), Алихана Жабраилова (до 92 кг) и Шамиля Шарипова (до 125 кг).

В схватке за бронзу поражение потерпел Чермен Валиев (до 74 кг).

Финальные схватки в весовых категориях до 61, 65, 79, 86 и 97 кг пройдут в пятницу. В категории до 97 кг Россию будет представлять олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Турнир завершится 18 декабря.