РФС выдвинет своего кандидата в исполком УЕФА и подведет итоги 2020 года

ТАСС, 18 декабря. Исполком Российского футбольного союза (РФС) в пятницу проведет заключительное в этом году заседание. Одним из главных вопросов в повестке станет выдвижение представителя организации в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исполком РФС обсудит три блока вопросов, самым важным из которых станет административный. В рамках него будет обсуждаться дата внеочередной конференции РФС, запланированной на февраль 2021 года, на которой будут проведены выборы президента организации.

Действующим президентом РФС является Александр Дюков, который был избран в феврале 2019 года. 15 декабря пресс-служба организации сообщила, что он выдвинут в качестве кандидата на этот пост общим собранием межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад". На предыдущих выборах Дюков был единственным кандидатом. На исполкоме могут переутвердить и генерального секретаря, которым сейчас является Александр Алаев.

В рамках конференции будет обсуждаться выдвижение кандидата от РФС в состав исполкома УЕФА. Вероятнее всего, им станет Дюков. Ранее в исполком УЕФА от России входил бывший президент РФС Виталий Мутко, однако он не обладал правом голоса.

Также исполком РФС рассмотрит результаты сборных команд России в 2020 году и определит место проведения финала Бетсити - Кубка России сезона-2020/21.