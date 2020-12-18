Финальное решение. CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года

До 16 декабря 2022 года россияне не смогут выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг объявил о своем решении частично поддержать иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Российские спортсмены в ближайшие два года лишились возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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Российский спорт понес наказание, поскольку CAS принял сторону WADA, которое настаивало на том, что Россия нарушила условия восстановления прав РУСАДА от 2018 года. Затянувшийся допинговый кризис тогда решили преодолеть с помощью договора: Российское антидопинговое агентство было восстановлено в обмен на обещание российских властей передать из московской лаборатории пробы и базу данных (LIMS) проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была передана только со второй попытки, с нарушением дедлайна и, как установило WADA, в искаженном виде, что стало нарушением договоренностей. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает до сих пор.

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WADA, принявшее год назад решение вновь лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, предполагало, что российский спорт будет находиться под жесткими санкциями в течение четырех лет. В этот период спортсмены из России имели бы возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх без гимна и только под нейтральным флагом. Право поехать в Токио (Олимпиада перенесена на 2021 год - прим. ТАСС) и Пекин (2022) россияне могли бы получить только после того, как прошли жесткие антидопинговые фильтры, организованные международными спортивными федерациями. Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, по желанию WADA, должны были быть отстранены от любой деятельности, связанной с формированием составов на соревнования.

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Решение WADA также запрещало России в течение четырех лет проводить у себя чемпионаты мира и другие крупнейшие спортивные соревнования (к примеру, летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге). Российским официальным лицам воспрещалось продолжать занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. WADA также предполагало, что вступит в силу четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. WADA выступило за столь жесткие санкции в отношении российского спорта в декабре прошлого года, и до сегодняшнего дня тот находился в мучительном ожидании своей дальнейшей участи, которым тяготились все. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - заявил однажды журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, который также никак не мог дождаться, когда CAS вынесет свой приговор. Окончательное решение прозвучало только 17 декабря. Два, а не четыре "К сожалению, СAS удовлетворил требования WADA, применив санкции к Российскому антидопинговому агентству, несмотря на то что РУСАДА было признано в последние годы одним из самых эффективных и его взаимодействие в том числе и с WADA было очень конструктивным. Положительным является тот аспект, что санкции будут действовать в течение двух лет, а не четырех, как предполагалось и было рекомендовано советом WADA", - сказал журналистам Матыцин после того, как Спортивный арбитражный суд огласил свое решение.

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Сокращение санкций до двух лет (с 17 декабря 2020 года до 16 декабря 2022 года) ведет к тому, что Россия не будет лишена права провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге и чемпионат мира по хоккею, который в том же году должен пройти в Санкт-Петербурге. В решении CAS также было указано, что если Россия уже получила право на проведение чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, то эти турниры должны быть перенесены в другую страну только в том случае, если не будет каких-либо юридических или практических затруднений. Таким образом, Россия с большой долей вероятности сохранила за собой право провести в 2021 году чемпионаты мира по скалолазанию, пляжному футболу и хоккею с мячом, в 2022 - мировые первенства по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде. Спортивный арбитражный суд также принял решение не накладывать санкции на Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, которые будут иметь возможность по своему усмотрению формировать команды на Игры в Токио и Пекин. "Сняты ограничения на участие спортсменов: ранее им вменялась необходимость специальной сдачи тестов и прочее, теперь они будут допущены на общем основании, как и спортсмены других стран", - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. Действующий глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что в состав команды на Игры не возбраняется включать спортсменов, которые ранее уже полностью отбыли наказание за нарушение антидопинговых правил.

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На зимнюю Олимпиаду-2018, к примеру, российские спортсмены с допинговым прошлым поехать не могли из-за жестких требований Международного олимпийского комитета (МОК), по своему усмотрению определявшего, кто достоин звания олимпийского атлета России. По этой причине не смогли выступить в Южной Корее биатлонист Александр Логинов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Все эти спортсмены продолжают входить в элиту мирового спорта и способны побороться за медали на Играх-2022. Без флага, но с трехцветной Россией на груди На Олимпиаде-2018 спортсменам из России было категорически запрещено как-либо внешне идентифицировать себя со страной, из которой они приехали на соревнования. Только надпись на одноцветной форме Olympic Athletes from Russia давала возможность зрителям понять, с кем приходится соперничать олимпийцам из других стран. Теперь российские спортсмены на двух ближайших Олимпийских играх будут объединены в команду под названием "Олимпийская команда России". На Играх в Токио и Пекине, а также чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, по решению CAS, форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то рядом на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".

Если представителям ОКР и ПКР Спортивный арбитражный суд открыл зеленую улицу, то российским чиновникам путь в Токио или Пекин будет по-прежнему заказан. Под санкции, утвержденные CAS, попадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ, руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в Администрации президента России и Следственном комитете РФ. В то же время, запрет не распространяется на государственных служащих, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также посещать чемпионаты мира или Олимпийские и Паралимпийские игры будет разрешено чиновникам, получившим личные приглашения от глав стран, которые являются организаторами соревнований.