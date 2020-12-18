"Манчестер Юнайтед" одержал шестую подряд волевую победу в гостях в рамках АПЛ

ТАСС, 18 декабря. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Шеффилд Юнайтед" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе "Манчестер Юнайтед" голы на счету Маркуса Рэшфорда (26-я, 51-я минуты) и Антони Марсьяля (33). За "Шеффилд Юнайтед" отличился Дэвид Макголдрик (5, 87).

"Манчестер Юнайтед" выиграл все шесть гостевых матчей этого сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). В каждом из них подопечные Уле Гуннара Сульшера пропускали первыми, после чего забивали в ответ не менее трех мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 23 очками в 12 матчах. "Шеффилд Юнайтед" находится на последнем месте с одним очком в 13 встречах.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 20 декабря примет "Лидс", "Шеффилд Юнайтед" в тот же день сыграет в гостях с "Брайтоном".