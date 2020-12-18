Российский вратарь Бердин продлил контракт с клубом НХЛ "Виннипег"

ТАСС, 18 декабря. Российский голкипер "Сочи" Михаил Бердин подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом сообщает пресс-служба "Виннипега".

Контракт с 22-летним голкипером рассчитан до конца сезона-2022/23, он начнет действовать со следующего сезона. Годовая зарплата россиянина составит $750 тыс. В сезоне-2022/23 будет активирована опция, по которой контракт станет односторонним. Первый контракт с клубом он подписал в 2018 году сроком на три года.

Текущий сезон Бердин начал в СКА, записав в актив шесть побед в 14 матчах. 15 декабря вратаря обменяли в "Сочи", вратарь будет находиться в расположении российской команды, пока "Виннипег" не решит его вызвать. Изначально он входил в заявку сборной России на Кубок Первого канала.

Бердин на драфте НХЛ 2016 года был выбран "Виннипегом" под 157-м номером. С сезона-2016/17 выступал за фарм-клубы в североамериканских лигах.