Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишь частично принял аргументы российской стороны в споре со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).