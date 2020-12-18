Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишь частично принял аргументы российской стороны в споре со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
За что WADA невзлюбило Россию?
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- Все началось шесть лет назад, с расследования немецкого телеканала ARD, героиней которого стада российская легкоатлетка Юлия Степанова. В документальном фильме она подробно рассказала о причастности тренеров и руководителей российской легкой атлетики к сокрытию спортсменами допинговых нарушений. Причем замешанными в этом, как позже выяснилось, оказались сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В качестве еще одного информатора выступал ее муж Виталий, который являлся сотрудником агентства.
- Через полгода дров в разогревшийся скандал подкинули сведения о том, что в этом деле замешано руководство международной федерации легкой атлетики. Ее бывший президент Ламин Диак за деньги помогал российским спортсменам уходить от наказания за применение допинга. Его соучастником был признан президент российской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, который до сих пор не признает своей вины, настаивая на том, что дело носило политический характер. В этом году все участники процесса были осуждены французским судом.
- Разгоревшийся скандал привел к тому, что Балахничев был отправлен в отставку, членство российской легкой атлетики в международной федерации было приостановлено (и до сих пор не восстановлено), РУСАДА лишилось статуса соответствия кодексу WADA. Под раздачу попал и директор московского антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который занимался подменой результатов проверки спортсменов на допинг. Вскоре после увольнения он бежал в США, где из изгоя и мошенника превратился в героя. Его свидетельства легли в основу расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, в котором было заявлено о существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе.
- Российские власти сочли эти обвинения бездоказательными, в то время как WADA наставило на признании выводов Макларена. Именно это расследование в итоге привело к тому, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали без флага и гимна страны.
- Споры России с WADA длились еще полгода после окончания тех Игр, пока стороны не нашли компромисс - в сентябре 2018 года WADA восстановило статус соответствия РУСАДА, от которого зависело выступление на международной арене российских паралимпийцев и легкоатлетов. Но это решение было принято с важной оговоркой - российская сторона должна была передать пробы российских спортсменов и базу данных их проверки (LIMS) за период с 2012 по 2015 год.
Что такое LIMS?
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- Laboratory Information Management System - система управления лабораторной информацией. Именно в ней содержались результаты проверки российских спортсменов на допинг за указанный период.
- Предоставление подлинных данных за указанный период являлось ключевым условием восстановления РУСАДА. Однако проблемы начались еще на стадии их передачи Российская сторона сорвала срок доступа к LIMS - специалисты WADA смогли ее скопировать только со второй попытки, в начале января, в то время как изначально она должна была быть передана до наступления нового года.
- В ходе проверки независимые эксперты WADA пришли к выводу, что база данных была передана в искаженном виде. Было установлено, что манипуляции с ней производились даже после достижения договоренности о ее передаче. По версии WADA, это было сделано, чтобы российские спортсмены избежали наказания.
- WADA установило, что неизвестные лица внесли изменения таким образом, чтобы ответственность за выявленные изменения легла на Родченкова. Именно его и его подельников российские власти считают виновным в появлении искаженых данных, отрицая свою причастность к манипуляциям с базой данных.
- WADA пришло к выводу, что 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных были изменены или удалены. Несмотря на это, некоторые международные спортивные федерации уже открыли допинговые дела на основе проверки этих данных.
- Доводы российской стороны о непричастности к манипуляциям не устроили WADA, поэтому 9 декабря 2019 года исполком организации утвердил список санкций, часть из которых в итоге и была подтверждена CAS.
Почему WADA отстраняет от Олимпиады?
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- Причина в новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, которая вступила в силу с 2019 года. МОК, переживший неприятную историю с отстранениям России от Олимпиады в Пхёнчхане, передал все санкционные полномочия по вопросам допинговых нарушений WADA. И международное агентство этой возможностью сразу воспользовалось.
- WADA постановило: российские спортсмены на четыре года лишались флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, страна - возможности принимать крупные международные соревнования, государственные чиновники и руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов - права посещать Игры.
- Также спортсмены с допинговым прошлым, к которым относится чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и биатлонист Александр Логинов, лишались допуска к участию в Олимпийских играх и чемпионаты мира. Не могли российские спортсмены рассчитывать и на право надевать на чемпионатах мира и Олимпийских играх форму в цветах российского флага и наносить на нее название своей страны.
- Санкции против российского спорта WADA применило через лишение статуса соответствия РУСАДА, хотя претензий к его работе на тот момент уже никаких не было. Напротив, после реформирования РУСАДА стало образцом национального антидопингового агентства. Но другой формы воздействия у WADA на страны нет.
- Российская сторона, убежденная в своей непричастности к манипуляциям с LIMS, не согласилась с решением исполкома WADA, что привело к передаче дела в CAS. Слушания по спору должны были состояться еще в апреле, однако в связи пандемией коронавируса они неоднократно переносились. Заседание в итоге прошло в закрытом формате, оно длилось со 2 по 5 ноября 2020 года.
Что решил CAS?
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- Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира в нейтральном статусе. Но два, а не четыре года, как того просило WADA. Одной из причин принятого решения стало то, что коллегия арбитров суда позволила новому поколению российских спортсменов приобщиться к участию в чистом международном спорте.
- Санкции распространятся на две Олимпиады и Паралимпиады - в Токио (летом этого года) и в Пекине (следующе зимой). Если бы срок не была сокращен, российские спортсмены в нейтральном статусе поехали бы и на Игры 2024 года в Париже.
- Отсутствие флага не помешает спортсменам надевать форму с национальным триколором и надписью "Россия". И это тоже отличается от того, на чем настаивало WADA. Болельщикам тоже смогут находиться на трибунах с российскими флагами на трибуны.
- Формировать составы на чемпионаты мира и Олимпийские игры будут общероссийские спортивные федерации и Олимпийский комитет России соответственно. Иначе говоря, суд не стал распространять коллективную ответственность на всех российских спортсменов, чего требовало WADA.
- При этом единственным ограничением будет является действующее отстранение или дисквалификация. Это означает, что спортсмены, которые отбыли наказание за нарушение антидопинговых правил, должны быть допущены к участию в соревнованиях.
- Российским чиновникам будет отказано в посещении Олимпийских игр и чемпионатов мира, однако они смогут это сделать, если получат приглашение от президента или премьер-министра страны, в которой будет проходить турнир. Также российский чиновник сможет приехать на указанные турниры, если он является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК), или участником соревнований. Запрет не распространяется на руководство Олимпийского комитета России, как того требовало WADA.
Какие будут штрафы?
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- Россия до декабря 2022 года планирует провести несколько чемпионатов мира - по волейболу, по скалолазанию, по стрелковому спорту, по пляжному футболу, по бенди, по плаванию на короткой воде. Ясности по всем турнирам пока нет, однако не исключено, что большинство из них получится сохранить.
- При этом чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге под удар не попадает. Не затрагивает решение суда и матчи чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов, которые город должен принять в следующие два года. Санкции затрачивают только Олимпийские игры, на все остальные соревнования, включая юношеские олимпийские мероприятия, европейские игры, чемпионаты и другие комплексные мультиспортивные соревнования, отборочные и квалификационные турниры к Олимпийским играм и чемпионата мира данные ограничения не распространяются.
- Решение CAS позволяет российским главам международных федераций сохранить свои посты. Алишер Усманов (фехтование), Владимир Лисин (стрелковый спорт), Аркадий Дворкович (шахматы), Борис Скрынник (хоккей с мячом), Василий Шестакова (самбо) и Умар Кремлев (бокс) сохранят свои должности.
- Россия должна будет выплатить WADA штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или $100 тыс. РУСАДА - $1,72 млн: 1,27 миллиона в качестве компенсации за расследование и – 400 тыс. швейцарских франков - за процесс в CAS. Россия может оспорить решение в Федеральном суде Швейцарии, но этот шаг, учитывая практику таких разбирательств, вряд ли приведет к пересмотру дела.
- РУСАДА вновь было лишено статуса соответствия. Это означает, что оно будет наделено надзорным органом из числа зарубежных национальных агентств. Однако на тестировании российских спортсменов это вряд ли скажется, поскольку у WADA нет претензий к операционной деятельности РУСАДА.
- Фактически суд признал, что Россия манипулировала с базой данных, однако спортивные власти страны с таким выводом не соглашаются. История, по всей видимости, закончится тем, что основанные на базе данных московской лаборатории 298 дел будут расследованы, а виновные наказаны.
Артем Кузнецов