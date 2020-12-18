"Зенит" еще не чемпион. Итоги осенней части сезона в Российской премьер-лиге

19-й тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в пятницу матчем "Тамбов" — "Урал", после чего наступит пауза длиной в почти два с половиной месяца. Возобновление чемпионата запланировано на 28 февраля 2021 года. Рассказываем о том, в каких кондициях команды подошли к зимнему перерыву. Первое место, 41 очко — "Зенит" Несмотря на уверенное лидерство команда из Санкт-Петербурга проходит турнирную дистанцию менее уверенно, чем в прошлом сезоне. В декабре 2019 года после 19 туров сине-бело-голубые набрали 45 очков и опережали ближайшего преследователя на 10 очков. Сейчас отрыв меньше — всего пять очков. Команда под руководством главного тренера Сергея Семака прошла этот отрезок менее убедительно, одержав 12 побед при пяти ничьих и двух поражениях. В сезоне-2019/20 было 14 побед, три ничьих и два поражения. Очевидно, что петербуржцы стали хуже играть в обороне — это выражается как в количестве пропущенных мячей (9 в прошлом сезоне против 15 в нынешнем), так и в числе игр "на ноль" (10 против шести).

Проблемы в обороне нивелируются улучшением игры в атаке (37 голов в 19 матчах сезона-2019/20 против 43 в нынешнем). Основной ударной силой "Зенита" остается пара нападающих Артем Дзюба — Сердар Азмун; на счету каждого из них по 11 очков. Российский форвард забил столько же, сколько в 19 играх прошлого сезона, тогда как иранский нападающий был менее результативен (семь мячей). Дзюба был самым обсуждаемым футболистом РПЛ не только по спортивным показателям. В ноябре главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил капитана национальной команды из состава на решающие матчи Лиги наций из-за появившегося в социальных сетях резонансного видео с ним. За последние полтора месяца в четырех из шести матчей "Зенита" капитаном был новичок команды Деян Ловрен; Дзюба выводил команду с повязкой лишь в двух встречах.

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Но сколько не говори о доминировании "Зенита" в России, а реальный уровень становится виден при играх на международном уровне. Именно здесь чемпион России двух последних лет провалился, не показав ни игры, ни результата — в шести играх против германской "Боруссии" из Дортмунда, итальянского "Лацио" и бельгийского "Брюгге" флагман отечественного футбола набрал всего одно очко из 18 возможных и вновь занял последнее место в квартете. Второе место, 37 очков — ЦСКА В летнее трансферное окно московский клуб потратил рекордные для себя €30 млн, подписав контракты с защитником бразильского "Интернасионала" Бруно Фуксом, полузащитником "Ростова" Бахтиёром Зайнутдиновым, а также нападающими Адольфо Гайчем и Чидерой Эджуке, которые ранее выступали за аргентинский "Сан-Лоренсо" и нидерландский "Херенвен" соответственно. Такие траты пока ни принесли результата, поскольку Фукс почти не играл из-за травм, а адаптация Гайча и Эджуке к РПЛ проходит непросто. Быстро адаптировался в новой команде только уже имевший опыт игры в премьер-лиге Зайнутдинов.

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ЦСКА хорошо провел большую часть сезона в чемпионате России, но провалил последний отрезок перед перерывом. На ноябрьскую паузу на матчи сборных команда уходила, занимая первое место, а после возвращения армейцы во всех турнирах не смогли одержать ни одной победы в семи играх подряд и только в последней игре перед перерывом смогли обыграть "Ростов". Как промежуточный итог — второе место после 19 туров РПЛ и отставание от "Зенита" в четыре очка. Промежуточное серебро армейцев можно было бы назвать нормальным результатом, даже если вынести за скобки домашние ничьи с "Сочи", "Химками" и "Уралом", но от выступления на международной арене отвертеться сложно. ЦСКА, попав при жеребьевке в первую корзину, имел меньше всего шансов встретить сложных соперников, но все равно занял четвертое место. При этом в группе второго по значимости еврокубка против красно-синих не выступало ни одного гранда — только хорватское "Динамо" (Загреб), австрийский "Вольфсберг" и нидерландский "Фейенорд". Третье место, 35 очков — "Спартак" Московский клуб традиционно был самым обсуждаемым. Красно-белые перед началом сезона провели точечную трансферную кампанию, подписав контракты с бывшим нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Уфы" Остоном Уруновым, а также арендовав у английского "Челси" Виктора Мозеса. Предыдущий сезон "Спартак" завершил на седьмом месте, но уже в этом розыгрыше чемпионата сделал шаг вперед в развитии и на всей дистанции находится в группе лидеров.

В концовке прошлого сезона с поста генерального директора клуба был уволен Томас Цорн, ему на смену пришел Шамиль Газизов, который занимал аналогичную должность в "Уфе". С момента объявления о его приходе в клуб до расторжения контракта прошло 153 дня. Вряд ли его уход напрямую повлиял на результаты команды, но после ухода Газизова "Спартак" потерпел два поражения ("Сочи" — 0:1, "Зенит" — 1:3), которые позволили сине-бело-голубым уйти в отрыв. В перерыве матча в Сочи, как следует из заявления клуба, главный тренер Доменико Тедеско был оскорблен тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным, который указал на иную национальность специалиста и призвал его покинуть Россию. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит этот вопрос 21 декабря. После поражения в Санкт-Петербурге немецкий тренер объявил о том, что не будет продлевать истекающий летом 2021 года контракт. Как сообщил ТАСС глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, Тедеско принял такое решение после игры в Сочи. Четвертое место, 33 очка — "Сочи" Клуб проводит всего лишь второй сезон в премьер-лиге, но уже добился немалых успехов. В команде в основном собраны опытные игроки, ранее выступавшие в топ-клубах, но по тем или иным причинам покинувшие их. Яркие примеры — 33-летний вратарь Сослан Джанаев ("Спартак", "Ростов", "Рубин") и один из самых результативных игроков премьер-лиги Кристиан Нобоа ("Рубин", "Динамо", "Ростов", "Зенит").

Сочинцы выдали уверенный старт, лишь в восьмом туре потерпев поражение в сезоне. В первой части чемпионата команда под руководством Владимира Федотова по разу обыграла "Спартак", "Локомотив" и "Ростов", а также сыграла вничью все с тем же "Спартаком", "Краснодаром" и ЦСКА. На зимнюю паузу команда ушла, одержав три победы подряд, не пропустив при этом ни одного мяча. Пятое место, 32 очка — "Ростов" По итогам завершившегося летом чемпионата России команда из Ростова-на-Дону впервые с сезона-2016/17 получила право сыграть в квалификации Лиги Европы, но завершила выступление во втором по значимости турнире под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проиграв израильскому "Маккаби" из Хайфы (1:2) в третьем отборочном раунде. Не сумев пройти дальше, клуб решил расстаться с частью лидеров и начать формировать новую команду. По ходу сезона ушло более 10 игроков, среди которых выделялись капитан Ивелин Попов и лучший бомбардир Элдор Шомуродов.

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Обновленная и омоложенная команда под руководством главного тренера Валерия Карпина стала самой принципиальной во всем чемпионате — дончане всего два раза сыграли вничью, одержав 10 побед и потерпев семь поражений. В составе до получения тяжелой травмы выделялся новичок Кенто Хасимото (в 13 играх на счету японца пять голов, он является лучшим бомбардиром команды). Шестое место, 30 очков — "Динамо" Для "Динамо" первая часть сезона сложилась сходным образом с "Ростовом". Бело-голубые также участвовали в квалификации Лиги Европы, но завершили международную кампанию после одной игры против грузинского "Локомотива" из Тбилиси (1:2). После провала еврокубковой кампании команду принял немецкий специалист Сандро Шварц.

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Москвичи также начали обновление состава, в клуб пришли несколько игроков. Из их числа выделяются полузащитники Никола Моро, Даниил Фомин и Даниил Лесовой. Под руководством нового тренера "Динамо" начало играть удачно, выдав серию из четырех игр без поражений (три победы и ничья), но в четырех последующих встречах бело-голубые уступили "Ростову", "Зениту" и "Сочи", сумев обыграть только тульский "Арсенал". Седьмое место, 30 очков — "Краснодар" Сезон-2020/21 складывается для "Краснодара" как самый насыщенный в недолгой истории клуба. Команда, вновь став третьей в чемпионате России, на сей раз смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где в соперники ей достались английский "Челси", испанская "Севилья" и французский "Ренн". В условиях пандемии, а также имея соперников подобного уровня в группе, рассчитывать на равномерное выступление в обоих турнирах было бы сложно.

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Южане в первой в своей истории лигочемпионской кампании не ударили в грязь лицом и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где в феврале сыграют с хорватским "Динамо" из Загреба. Неудивительно, что в чемпионате страны команда столкнулась с серьезными проблемами — из-за плотности календаря и ограничении, связанных с пандемией, она по определению не могла выставлять равнозначные составы на игры двух турниров, которые следовали одна за другой. Восьмое место, 28 очков — "Локомотив" Ключевой ошибкой руководства "Локомотива" в летнее межсезонье можно назвать продажу главной звезды команды Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту". После трансфера футболиста, который умел решать исход матчей самостоятельно, клуб не смог предложить альтернативу — были куплены игроки неплохого уровня, но на уровне Лиги чемпионов почти никто из них не был конкурентоспособен. Но даже оказавшись в таких условиях, главный тренер Марко Николич старался придумать, как выступить в еврокубках более достойно. Железнодорожники, в отличие от "Краснодара", не смогли попасть в число участников плей-офф еврокубков, хотя после четырех туров команда имела все шансы на то, чтобы сыграть в, как минимум, Лиге Европы. Девятое место, 28 очков — "Рубин"

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Казанцы по сравнению с прошлым сезоном сделали шаг вперед (после 19 туров сезона-2019/20 они располагались в зоне стыковых матчей). При этом команда под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в оптимальном составе располагает достаточным ресурсом, чтобы, как минимум, попытаться отыграть отставание в пять очков у занимающего четвертое место "Сочи". Перспективы команды в оставшейся части сезона будут зависеть от того, как индивидуально сильные игроки Хвича Кварацхелия, Джордже Деспотович и Иван Игнатьев будут использовать создаваемые моменты. 10-е место, 26 очков — "Ахмат" Перед началом сезона в команду пришел новый главный тренер Андрей Талалаев — вопреки скепсису он сумел оперативно мобилизовать футболистов и поменять их игру в лучшую сторону. Игроки, которые собраны в команде, после перерыва должны позволить ему бороться за более высокие позиции в РПЛ. 11-е место, 25 очков — "Химки"

Клуб из Московской области по итогам сезона -2019/20 долгое время не мог определиться с тем, в каком турнире будет выступать команда — в Российской премьер-лиге, или в Футбольной национальной лиге. Незадолго до старта нового сезона, несмотря на то что состав не был укомплектован, было решено идти в РПЛ. До того, как в клубе не поменялось руководство, не были совершены необходимые трансферы и не был назначен на пост главного тренера команды Игорь Черевченко, результаты оставляли желать лучшего. После того, как обозначенные подвижки были совершены, результаты пошли в гору и на перерыв химчане ушли, выдав серию из шести игр без поражений — пять побед и одна ничья. 12-е место, 20 очков* - "Урал" (* - после 18 туров)

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Екатеринбуржцы в конце прошлого сезона, проиграв "Химкам" в полуфинале Кубка России, упустили возможность в третий раз в истории побороться за этот трофей и выступить в еврокубках. После поражения от подмосковной команды Дмитрия Парфенова на посту главного тренера сменил Юрий Матвеев. Учитывая тот факт, что состав во многом не изменился, работа по построению новой команды у менеджмента клуба еще впереди. В чемпионате страны "Урал" одержал всего четыре победы в 19 играх, но потенциал клуба значительно выше этого результата. 13−14-е места, 14 очков — "Ротор", "Арсенал" Клубы ничем особо не запомнились, кроме как борьбой за места во второй части турнирной таблицы. "Арсенал" успел поменять главного тренера, вместо Сергея Подпалого подписав контракт с Дмитрием Парфеновым. 15-е место, 13 очков — "Уфа"

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Летом 2018 года команда из столицы Башкортостана участвовала в квалификации Лиги Европы, а этой зимой она находится на грани вылета в ФНЛ. За это время клуб успели покинуть несколько ведущих игроков, сменилось четыре главных тренера, а также на работу в "Спартак" отправился Шамиль Газизов. Совокупность этих факторов на данный момент не позволяет "Уфе" демонстрировать более высокие результаты и грозит возвращением команды во второй по силе дивизион российского футбола. 16-е место, 12 очков* - "Тамбов" (* - после 18 туров) "Тамбов" по итогам прошлого сезона сохранил место в РПЛ и планировал в 2021 году вернуться в родной город (сейчас команда проводит матчи в Саранске). Но в сезоне-2020/21 клуб еще не получал средств на выступление в премьер-лиге в этом сезоне. Из-за задержек по зарплате ряд футболистов бойкотировал матчи чемпионата страны, отказываясь выходить на поле. После выхода футбольной академии из состава учредителей клуба руководство "Тамбова" всерьез начало рассматривать вариант с перевозом команды в другой город на постоянной основе. Андрей Михайлов