Сыгравший более тысячи матчей в НХЛ Александр Стин завершил карьеру

Стину 36 лет, после возобновления сезона НХЛ он провел лишь четыре матча из-за травмы спины. Всего в прошлом сезоне он сыграл в 55 играх регулярного чемпионата и набрал 17 очков (7 голов + 10 результативных передач).

Сезон-2020/21 должен был стать для Стина последним по условиям четырехлетнего контракта на $23 млн (в среднем $5,75 млн в год), который он подписал в сентябре 2016 года.

Стин выступал за "Сент-Луис" с 2008 года. До этого он представлял "Торонто", который выбрал его под 24-м номером на драфте НХЛ 2002 года. За свою карьеру Стин сыграл 1018 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и набрал 622 (245+377) очка. В рамках плей-офф он провел 91 игру, заработал 36 (15+21) очков, а в сезоне-2018/19 в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли.

За сборную Швеции Стин сыграл 15 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. В 2014 он стал серебряным призером Олимпиады в Сочи. В финале сборная Швеции уступила команде Канады (0:3).

Ранее соотечественник Стина Хенрик Лундквист, выступающий за "Вашингтон", сообщил, что не сыграет в предстоящем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.