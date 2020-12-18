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Мировой футбол

Главный тренер "Аякса" сообщил, что команда поддерживает Промеса

Футболист 13 декабря был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений

ТАСС, 18 декабря. Руководство и футболисты нидерландского "Аякса" поддерживают полузащитника Квинси Промеса. Об этом рассказал главный тренер клуба Эрик тен Хаг, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Промес был арестован в воскресенье по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Во вторник 28-летнего спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не сняты.

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"Ситуация с Квинси волнует не только меня, но и всю раздевалку, - сказал главный тренер команды. - Я поговорил с Промесом - он чувствует себя лучше, но пока не беседовал с ним так подробно, завтра мы продолжим разговор. Он мне сказал, что он ничего не совершал. В нашей стране ты не виновен, пока не будет доказано обратное".

"Отмечу, что наши футболисты - часть "Аякса", даже вне поля, поэтому мы будем его поддерживать до конца. Прощать? А он ничего не сделал. Так что вполне возможно, что Промес вернется на поле уже в выходные", - добавил специалист.

Промес с 2019 года играет за "Аякс". С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне спортсмен провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами.

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