Министр по делам ОИ: Япония продолжит стремиться к организации свободных от допинга Игр

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает применение допинга неприемлемым и будет стремиться к тому, чтобы организовать чистые летние Олимпийские и Паралимпийские игры в следующем году. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Допинг значительно снижает ценность и привлекательность спорта. Это абсолютно неприемлемо. Мы продолжим сотрудничать с соответствующими организациями и будем стремиться подготовиться к чистому турниру", - сказала Хасимото в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта, они будут действовать два года. В их числе запрет на использование российского флага и гимна на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага, зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. WADA требовало применить санкции сроком на четыре года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.