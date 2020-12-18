Рожков: CAS принял положительные решения по ряду вопросов, поднятых ПКР

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

"Решением исполкома ПКР мне было поручено представить свидетельские показания в слушаниях CAS в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), где Паралимпийский комитет России выступал в качестве третьей стороны, - сказал Рожков. - По итогам решения CAS могу сказать, что суд нас услышал и принял положительные решения по целому ряду поднятых ПКР вопросов. Все российские паралимпийцы смогут принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио, в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине и во всех других спортивных соревнованиях. Также CAS отказался налагать запрет на посещение спортивных мероприятий на руководство и членов ПКР".

"Большая дискуссия была по спортивной экипировке, WАDА требовало исключить все цвета государственного флага, - продолжил вице-президент ПКР. - CAS разрешил форму в цветах российского флага, хотя и без надписи, форма уже согласована, определены эскизы. Наши спортсмены и тренеры очень расстроены, что выступление будет в нейтральной форме, без флага и гимна. Решение CAS говорит, что претензий ни к Олимпийскому комитету России (ОКР), ни к ПКР нет - мы не были замешаны в предполагаемых манипуляциях с данными московской лаборатории, но санкции, связанные с формой, гимном и флагом, проведением международных соревнований, остаются".

Рожков сообщил, что на данный момент решение суда детально изучается: "Мы сейчас внимательно изучаем требования CAS к проведению международных соревнований на территории РФ, для нас это очень важно, так как ПКР по просьбе Международного паралимпийского комитета (МПК) в феврале - начале марта должен провести финал Кубка мира по горнолыжному спорту в Южно-Сахалинске. Из-за пандемии этот финал Кубка мира не состоится в Пекине. ПКР планирует провести ряд международных соревнований на территории РФ, условие их организации требует дополнительного рассмотрения. Решение CAS очень объемное, почти 200 листов, в настоящее время ПКР со своей командой юристов анализирует решение CAS с целью определить, надо ли оспаривать данное решение".