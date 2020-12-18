Винер-Усманова назвала решение CAS ситуацией, когда за грехи родителей расплачиваются дети

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по санкциям в отношении российского спорта сравнимо с ситуацией, когда за грехи родителей отвечают дети. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Всемирное антидопинговое агентство требовало применить санкции на четыре года.

"Дай бог, чтобы спортсмены вообще выступили на Олимпиаде в Токио, - сказала Винер-Усманова. - Но если мы туда поедем, то, конечно, будем вынуждены выходить на ковер в костюмах, где надпись "Россия" будет не больше надписи "нейтральный спортсмен". Но ничего, все знают, что это Россия, а олимпийский флаг опять становится российским".

"Возмущена ли я решением CAS? Меня уже ничего возмущает. Но за грехи родителей теперь отвечают дети. Хорошо еще, что наказание будет длиться два года, а не четыре", - добавила Винер-Усманова.