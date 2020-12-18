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Футбол в России

РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА

Выборы в исполком должны пройти на конгрессе организации в марте 2021 года
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Исполком Российского футбольного союза (РФС) выдвинул главу организации Александра Дюкова кандидатом в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Председатель правления компании "Газпром нефть" Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита". С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров "Зенита".

Выборы в исполком УЕФА должны пройти на конгрессе организации в марте 2021 года. В нынешний состав исполкома УЕФА входит Алексей Сорокин как член совета Международной федерации футбола (ФИФА).

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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