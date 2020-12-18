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Сборные по футболу

Женская сборная России поднялась на 23-ю строчку рейтинга ФИФА

На первом месте находится сборная США

ТАСС, 18 декабря. Женская сборная России по футболу поднялась с 24-го места на 23-е в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован на сайте ФИФА.

На первом месте находится сборная США, имея в своем активе 2 192 очка, второе место занимает команда Германии (2 091), третье - сборная Франции (2 032). В топ-10 также входят команды Нидерландов (2 023), Швеции (2 009), Англии (1 999), Австралии (1 963), Бразилии (1 958), Канады (1 958) и Японии (1 937). В активе россиянок 1 706 очков.

В следующий раз рейтинг обновится 26 марта.

Женская сборная России завершила квалификационный раунд чемпионата Европы 2022 года на второй строчке группы А и в апреле проведет стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира.

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