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Футбол в России

РФС заключил контракт на четыре года с генеральным секретарем Алаевым

Он занимает эту должность с 2019 года

ТАСС, 18 декабря. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение заключить новый контракт с генеральным секретарем организации Александром Алаевым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Срок нового соглашения рассчитан на четыре года.

В 2012 и 2013 годах Алаев был исполнительным директором РФС, в декабре 2016 года был утвержден в должности генерального директора организации. Спустя год был назначен временно исполняющим обязанности президента РФС. С 2019 года Алаев занимает должность генерального секретаря организации.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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