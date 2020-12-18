РФС заключил контракт на четыре года с генеральным секретарем Алаевым

ТАСС, 18 декабря. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение заключить новый контракт с генеральным секретарем организации Александром Алаевым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Срок нового соглашения рассчитан на четыре года.

В 2012 и 2013 годах Алаев был исполнительным директором РФС, в декабре 2016 года был утвержден в должности генерального директора организации. Спустя год был назначен временно исполняющим обязанности президента РФС. С 2019 года Алаев занимает должность генерального секретаря организации.