Задорина: Zasport готов к созданию экипировки для российских спортсменов на ОИ

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы заранее прорабатывали вариант того, что наши спортсмены могут поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, - сказала Задорина. - У Zasport уже есть опыт работы с нейтральной экипировкой. И если перед Играми в Южной Корее у нас было чуть больше месяца на то, чтобы сделать новый вариант формы без государственной символики, то сейчас времени на согласование больше. Конечно, мы надеялись на то, что наша сборная поедет в Токио в костюмах с триколором, но и за "Олимпийскую команду России" мы будем болеть на соревнованиях с не меньшим энтузиазмом".

"Главное, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись", - добавила Задорина.

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Российские спортсмены на двух ближайших Олимпийских играх будут объединены в команду под названием "Олимпийская команда России". На Играх в Токио и Пекине, а также чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, по решению CAS, форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то рядом на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".