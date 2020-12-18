Покровская: синхронистки в случае победы на Олимпиаде могут сами спеть гимн России

В четверг стало известно, что российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. При этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запрет на использование флага и гимна страны не скажется на подготовке российских синхронисток к Олимпийским играм в Токио. В случае победы команда сможет самостоятельно спеть национальный гимн, заявила ТАСС главный тренер сборной Татьяна Покровская.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Это не означает, что мы прекратим тренировки и будем хандрить, - сказала Покровская. - Мы продолжим готовиться к Олимпиаде, где будем бороться за медали. Конечно, обидно, что будем без флага, но главное - взойти на пьедестал, а там уж мы и сами гимн споем".

"Нам это все не очень понятно, но, видимо, если нас наказали, то есть за что. Но наш девиз - не хандрить, продолжать работать и быть здоровыми. В нашем виде спорта участвует не так много команд, поэтому все будут знать, что выступает российская команда", - добавила она.

Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года. Без флага и гимна российские синхронистки также выступят на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в японской Фукуоке.

Санкции в отношении российского спорта утвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), который принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по делу об изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории. Российскому спорту при этом удалось избежать ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA, кроме того, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.