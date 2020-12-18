Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского союза

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования российскими спортсменами национального флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира предложил им выступать под флагом бывшего Советского союза.
"Предлагаю асимметричный ответ - использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы - государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне", - написал Локоть в пятницу на своей странице в Facebook.
Локоть, являющийся членом президиума Центрального комитета КПРФ и первым секретарем регионального обкома партии, назвал решение арбитражного суда "несправедливым и политизированным", а политику Всемирного антидопингового агентства (WADA) "антироссийской".
CAS в четверг объявил решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок - до двух лет. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.