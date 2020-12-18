{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом Советского союза

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования российскими спортсменами национального флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира предложил им выступать под флагом бывшего Советского союза.

"Предлагаю асимметричный ответ - использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы - государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне", - написал Локоть в пятницу на своей странице в Facebook.

На эту тему
Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Локоть, являющийся членом президиума Центрального комитета КПРФ и первым секретарем регионального обкома партии, назвал решение арбитражного суда "несправедливым и политизированным", а политику Всемирного антидопингового агентства (WADA) "антироссийской".

CAS в четверг объявил решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок - до двух лет. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Теги
РоссияЛокоть, Анатолий ЕвгеньевичСанкции WADA против российского спорта
Футбол в России
Окончательный бюджет РФС на 2021 год будет принят в феврале
По словам Александра Дюкова, РФС рассчитывает на увеличение доходов
Читать полностью