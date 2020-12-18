Победитель федерального конкурса спортивных стартапов получит 1 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Победитель федерального конкурса спортивных проектов "Ты в игре!" получит 1 млн рублей на развитие проекта. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

Конкурс организован Министерством спорта РФ и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Первого канала. Он реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля, итоги будут подведены в апреле. Победитель конкурса получит 1 млн рублей, всего финансовую поддержку получат 10 проектов.

"Число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с каждым годом увеличивается, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - И среди них немало тех, кто создает и развивает свои спортивные проекты, вовлекая в здоровый образ жизни окружающих людей. Мы поддерживаем тех, кто популяризирует физическую активность, кто делает спорт нормой жизни. Уверен, что участие в этом проекте создаст для энтузиастов спорта дополнительные возможности самореализации".

"Ты в игре!" - большой федеральный проект. Совместно с ведущими экспертами мы разработали механику поддержки бизнес-энтузиастов в массовом спорте. Проект предоставит лучшим участникам главное конкурентное преимущество - знания и опыт лидеров индустрии", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Конкурс продлится три месяца, в ходе которых эксперты проведут для участников серию образовательных мероприятий. Отбор участников и победителя будет проводить экспертный совет, в состав которого вошли председатель совета директоров футбольного клуба "Зенит" Елена Илюхина, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова и другие.