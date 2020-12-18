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Футбол в Англии

СМИ: инвесторы из США могут приобрести английский ФК "Бёрнли"

Сумма сделки может составить £200 млн

ТАСС, 18 декабря. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Бёрнли" вскоре может быть приобретен американскими инвесторами из компании ALK Capital за £200 млн ($271,4 млн). Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на информированные источники.

По их данным, переговоры между заокеанской компанией, возглавляемой бывшим банкиром с Уолл-стрит Аланом Пейсом, и правлением "Бёрнли", возглавляемым мажоритарным акционером Майком Герликом, активизировались в последние недели. Необходимо урегулировать лишь несколько деталей, чтобы представить соответствующие документы руководству АПЛ для получения разрешения на сделку.

Заокеанские предприниматели надеются закрыть сделку до январского трансферного окна, чтобы принять участие в усилении состава команды.

В прошлом году Пейс и американский спортивный руководитель Дэйв Чекеттс предприняли неудачную попытку приобрести другой клуб АПЛ - "Шеффилд Юнайтед".

Ранее британские СМИ сообщили о намерении многонациональной компании Bellagraph Nova Group (BNG) с владельцами из Сингапура приобрести клуб АПЛ "Ньюкасл" за £280 млн (свыше $361 млн). О своих планах BNG объявила после того, как сорвалась сделка по продаже команды "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

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