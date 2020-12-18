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Футбол в России

Дюков: инциденты в матче "Сочи" - "Спартак" негативно влияют на имидж РПЛ и клубов

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Инциденты, подобные тем, что произошли в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) "Сочи" - "Спартак", негативно влияют на имидж как лиги, так и самих клубов. Такое мнение журналистам по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал президент организации Александр Дюков.

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"Спартак" 12 декабря на выезде потерпел поражение от "Сочи" (0:1). Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер", что один из игроков "Сочи" ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско.

"Не могу сказать, что ознакомился со всеми деталями произошедшего в матче, поэтому воздержусь от комментариев, - сказал Дюков. - Но события подобного рода не красят ни футбол, ни лигу. Это недопустимо. Мы имеем не очень хорошую имиджевую ситуацию для лиги и клубов".

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Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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