Дюков: резкое ужесточение лицензирования приведет к сокращению РПЛ до шести-восьми клубов

В нынешнем сезоне "Тамбов" столкнулся с финансовыми трудностями. Кроме того, команда, которая второй сезон выступает в элитном дивизионе, вынуждена проводить домашние матчи в другом регионе. Домашний стадион клуба не соответствует требованиям РПЛ.

"По поводу переезда "Тамбова" в Саранск мне ничего неизвестно, - сказал Дюков. - От "Тамбова" были обращения болельщиков, губернатора. Мы дали еще один сезон, на это были объективные причины в виде ковида. Но, как мы понимаем, к стадиону добавилась и проблема с долгами по зарплате. При лицензировании было предоставлено гарантийное письмо от управления по физкультуре и спорту, клуб прошел лицензирование".

"Сейчас, несмотря на наличие гарантийного письма, область обязательства по финансированию не выполняет. Проблема "Тамбова" - это системная проблема, ее можно решить за счет ужесточения правил лицензирования. Но при резком ужесточении у нас в РПЛ останется шесть-восемь клубов. Исторически при лицензировании был достаточно мягкий подход, мы имели возможность проводить чемпионат на 16 команд. Мы взяли курс на ужесточение правил лицензирования, но он будет плавным", - добавил глава РФС.