Кравцов не видит оснований для недопуска конькобежца Кулижникова к участию в ЧМ

Восьмикратный чемпион мира Кулижников рискует пропустить Олимпийские игры и чемпионаты мира, поскольку в прошлом отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Утвержденные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции WADA позволяют ему выступить на соревнованиях, однако окончательное решение будет за Международным союзом конькобежцев (ISU).

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Я понимаю решение CAS так: если кто-то уже отбыл наказание за нарушение антидопинговых правил, то второй раз за это же нарушение наказан не будет. Считаю, что нет никаких оснований для недопуска на чемпионат мира того же Кулижникова. Но это мое мнение, которое следует из релиза, а пока мы ждем официальной реакции ISU", - сказал Кравцов.

Кулижникову 26 лет, его двухлетняя дисквалификация истекла в 2014 году. Главные победы в профессиональном спорте конькобежец одержал после отстранения. В нынешнем году он стал лауреатом Национальной спортивной премии.

Допинговое прошлое не позволило Кулижникову выступить на Олимпийских играх 2018 года, поскольку тогда российские спортсмены допускались к соревнованиям по приглашению Международного олимпийского комитета. Сейчас формированием сборной будут заниматься общероссийские спортивные федерации и Олимпийский комитет России.

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. При этом российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Кроме того, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.