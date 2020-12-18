Все фигуристки группы Тутберидзе здоровы и готовятся к чемпионату России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все спортсменки группы тренера Этери Тутберидзе здоровы и готовятся к чемпионату России по фигурному катанию. Об этом ТАСС заявил директор школы "Самбо-70", где занимается группа Тутберидзе, Ренат Лайшев.

На турнире должны выступить Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

"Подготовка к чемпионату России проходит бурно и активно, на высоком уровне. Аня Щербакова чувствует себя лучше, - сказал Лайшев. - Знаю, что они все большие профессионалы, опытные люди и что там все хорошо. Конечно, я переживаю за девочек, но это просто волнение. Сейчас такие времена, что ничего нельзя загадывать даже на завтра, но сейчас могу сказать, что все здоровы и готовятся к чемпионату России".

Чемпионат России пройдет 23-27 декабря в Челябинске.