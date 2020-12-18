IIHF находится в стадии рассмотрения решения CAS относительно статуса Третьяка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) сейчас находится в процессе рассмотрения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно статуса члена совета организации и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.
Согласно решению CAS, представлять международные спортивные федерации запрещено в том числе членам Федерального собрания РФ. Третьяк является депутатом Госдумы и членом комитета по охране здоровья.
"IIHF все еще находится в процессе рассмотрения этого решения", - сообщили в федерации.
Третьяк является членом совета IIHF с 2012 года.