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Санкции WADA против российского спорта

IIHF находится в стадии рассмотрения решения CAS относительно статуса Третьяка

Третьяк является депутатом Госдумы, согласно решению CAS, ему запрещено представлять международные спортивные федерации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) сейчас находится в процессе рассмотрения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно статуса члена совета организации и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

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Согласно решению CAS, представлять международные спортивные федерации запрещено в том числе членам Федерального собрания РФ. Третьяк является депутатом Госдумы и членом комитета по охране здоровья.

"IIHF все еще находится в процессе рассмотрения этого решения", - сообщили в федерации.

Третьяк является членом совета IIHF с 2012 года.

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