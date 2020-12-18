Колосков: решение CAS в отношении российского спорта сродни победе

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. При этом российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Кроме того, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

"Я с удовлетворением воспринял это решение, - сказал Колосков. - Конечно, есть горячие головы, которые говорят, что нас обидели и что нас надо было полностью реабилитировать. Но с учетом ситуации, в которой оказался CAS, это очень хорошее решение. Срок дисквалификации сократили на два года, убрали все условности допуска - раньше исполком WADA требовал, чтобы российские спортсмены отбирались на основе особых критериев".

"Спортсмены, у которых закончился срок дисквалификации, без дополнительных условий могут участвовать в Олимпийских играх. Также нашим делегациям разрешено использовать элементы символики российского триколора. Так что я считаю это решение очень значимой победой наших юристов, представителей Министерства спорта РФ, Олимпийского и Паралимпийского комитета России. Осталось только доказать своими победами, что Россия - большая спортивная держава", - добавил он.