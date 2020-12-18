Вице-президент ISU заявил, что не видит препятствий к участию российских фигуристов в ЧМ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник не видит препятствий к участию российских фигуристов в чемпионате мира, который должен пройти в марте в Стокгольме. Об этом Лакерник заявил ТАСС.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Почему нет? - сказал Лакерник, отвечая на вопрос о том, могут ли российские фигуристы принять участие в предстоящем чемпионате мира. - Я не вижу в тексте решения Спортивного арбитражного суда запрета на участие российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх".

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.