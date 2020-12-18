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Чернышенко: Россия достойно готовится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года

Вице-премьер РФ назвал хоккей спортом смелых и выносливых
Вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия достойно готовится к чемпионату мира среди молодежных команд, несмотря на пандемию коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске. Чернышенко возглавит оргкомитет турнира.

"Россия сильна хоккеем, что доказано еще нашей легендарной советской сборной, а сегодня лидерство страны укрепляют сильнейшие российские составы команд, в том числе молодежные. Спорт смелых и выносливых", - сказал Чернышенко.

"Как сейчас говорит молодежь: "Пандемия? Нет, не слышали". Вчера в Москве сборная России по хоккею одолела шведов, месяц назад молодежным составом мы победили финнов в Евротуре. Так держать! Уже достойно готовимся к 2023 году", - добавил он.

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