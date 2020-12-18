Трое арбитров пожизненно отстранены от футбола из-за договорного матча с участием "Чайки"

ТАСС, 18 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности троих арбитров за участие в договорном матче. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Среди них Антон Качанов, Денис Мезенцев и Денис Степанищев, а также инспектор Хыйс Алиев, который отстранен на пять лет. Согласно представленным доказательствам, КДК уличил арбитров в предвзятом судействе в матче Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Чайка" - "Дружба", который состоялся 3 августа 2018 года. Отмечается, что перед встречей с ними в сговор вступил исполнительный директор "Чайки" Олег Баян. Результат матча был аннулирован, а "Чайке" присуждено техническое поражение.

"КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор "Чайки" Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады. Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу "Чайки". Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна", - заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Неделю назад Баян был отстранен КДК на пожизненный срок за организацию договорного матча Олимп - Кубка России против "Армавира". Аналогичное наказание понес главный арбитр той встречи Максим Матюнин. Результат встречи также был аннулирован.

В 2019 году "Чайка" также была участником дела о договорном матче. Тогда клуб обвинялся в участии в договорной встрече с новороссийским "Черноморцем" в рамках первенства ПФЛ. По итогам расследования ряд участников той встречи получил отстранения на один и три года. В настоящее время "Чайка" выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.