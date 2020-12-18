"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ 2020 года

ТАСС, 18 декабря. Футболисты "Тамбова" сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске стала последней в 2020 году в РПЛ, турнир будет возобновлен в феврале.
В составе "Урала" гол забил Отман Эль-Кабир (29-я минута), счет на 45-й минуте сравнял признанный лучшим игроком матча Герман Онугха. Эль-Кабир на 61-й минуте не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот Сергея Рыжикова.
У уральцев матч пропускал форвард Павел Погребняк, который в матче прошлого тура против ЦСКА получил вторую желтую карточку за замах мячом в сторону арбитра Алексея Сухого.
Матч, прошедший 18 декабря, стал самым поздним в истории высшего дивизиона чемпионата России.
"Урал" ушел на перерыв на 12-м месте, набрав в 19 матчах 21 очко. "Тамбов" прервал шестиматчевую серию поражений, но продолжает замыкать таблицу, располагаясь на 16-й строчке с 13 очками на счету.
Екатеринбуржцы возобновят чемпионат гостевым матчем против "Краснодара", тамбовчане примут в 20-м туре волгоградский "Ротор".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|19
|10
|2
|7
|24-20
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|10
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|11
|Химки
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|19
|3
|5
|11
|9-30
|14
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|19
|3
|4
|12
|14-31
|13
|16
|Тамбов
|19
|3
|4
|12
|13-29
|13