"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ 2020 года

ТАСС, 18 декабря. Футболисты "Тамбова" сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске стала последней в 2020 году в РПЛ, турнир будет возобновлен в феврале.

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В составе "Урала" гол забил Отман Эль-Кабир (29-я минута), счет на 45-й минуте сравнял признанный лучшим игроком матча Герман Онугха. Эль-Кабир на 61-й минуте не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот Сергея Рыжикова.

У уральцев матч пропускал форвард Павел Погребняк, который в матче прошлого тура против ЦСКА получил вторую желтую карточку за замах мячом в сторону арбитра Алексея Сухого.

Матч, прошедший 18 декабря, стал самым поздним в истории высшего дивизиона чемпионата России.

"Урал" ушел на перерыв на 12-м месте, набрав в 19 матчах 21 очко. "Тамбов" прервал шестиматчевую серию поражений, но продолжает замыкать таблицу, располагаясь на 16-й строчке с 13 очками на счету.

Екатеринбуржцы возобновят чемпионат гостевым матчем против "Краснодара", тамбовчане примут в 20-м туре волгоградский "Ротор".