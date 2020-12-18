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Футбол в России

"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ 2020 года

Встреча завершилась со счетом 1:1
Сергей Рыжиков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сергей Рыжиков
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Футболисты "Тамбова" сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске стала последней в 2020 году в РПЛ, турнир будет возобновлен в феврале.

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В составе "Урала" гол забил Отман Эль-Кабир (29-я минута), счет на 45-й минуте сравнял признанный лучшим игроком матча Герман Онугха. Эль-Кабир на 61-й минуте не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот Сергея Рыжикова.

У уральцев матч пропускал форвард Павел Погребняк, который в матче прошлого тура против ЦСКА получил вторую желтую карточку за замах мячом в сторону арбитра Алексея Сухого.

Матч, прошедший 18 декабря, стал самым поздним в истории высшего дивизиона чемпионата России.

"Урал" ушел на перерыв на 12-м месте, набрав в 19 матчах 21 очко. "Тамбов" прервал шестиматчевую серию поражений, но продолжает замыкать таблицу, располагаясь на 16-й строчке с 13 очками на счету.

Екатеринбуржцы возобновят чемпионат гостевым матчем против "Краснодара", тамбовчане примут в 20-м туре волгоградский "Ротор".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов19102724-2032
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1984724-2528
10Ахмат1975719-2126
11Химки1974824-3025
12Урал1949616-2321
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов19341213-2913

 

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