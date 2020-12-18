Восемь хоккеистов сборной Германии заразились коронавирусом перед стартом молодежного ЧМ

ТАСС, 18 декабря. Результаты тестов на коронавирус показали восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии по хоккею перед началом молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Помимо них, два случая выявлено в тренерском штабе сборной Швеции. Сборная Германии будет отправлена на карантин до 24 декабря, шведская команда - до 21 декабря. Всего среди прилетевших делегаций и персонала турнира было проведено 2 тыс. тестов.

Сборная Швеции является соперником сборной России по группе В, также в ней сыграют команды США, Чехии и Австрии. Немцы встретятся в группе А со сборными Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Команда должна начать турнир 25 декабря матчем против сборной Финляндии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.