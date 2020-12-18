Худяков: cитуация в "Тамбове" может улучшиться после встречи с руководством области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Руководство области вышло на связь с российским футбольным клубом "Тамбов", финансовая ситуация после встречи может улучшиться. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В пятницу "Тамбов" в Саранске провел встречу 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", матч завершился вничью - 1:1. Встреча в Саранске стала последней в 2020 году в РПЛ, турнир будет возобновлен в феврале.

"Сейчас нам нужно решать финансовые вопросы. Руководство области все-таки вышло на связь, что-то в ближайшее время изменится в положительную сторону, - сообщил Худяков. - К нам приезжал [Сергей] Прядкин (президент Российской премьер-лиги - прим. ТАСС), была общая встреча, где присутствовали он, руководство клуба, все заместители губернаторов, наше министерство спорта. Мы обсуждали проблему, у руководителей был позитивный настрой".

Ранее ряд игроков "Тамбова" бойкотировал матч 17-го тура со "Спартаком" из-за проблем с финансированием. Позднее "Тамбов" договорился с "Рубином" о продаже защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова, при этом деньги с трансфера пойдут на погашение долгов. Сообщалось, что власти Тамбовской области давно не выходили на связь с клубом.

На вопрос, по-прежнему ли в силе вопрос переезда клуба в Саранск, Худяков ответил: "Пока в силе - нам нужен стадион".