ЦСКА обыграл "Зенит" и одержал 10-ю победу подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА дома обыграли петербургский "Зенит" со счетом 83:65 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 713 зрителей.

Больше всех очков на площадке набрал защитник армейцев Майк Джеймс (20), дабл-даблом отметился Никола Милутинов (13 очков + 13 подборов). В составе петербургского клуба самым результативным стал Кевин Пангос (14). Джеймс набирал 10 и более очков в 14 матчах из 15 в Евролиге и является лидером турнира по средней результативности. В семи встречах он записал в актив 20 и более очков.

Для ЦСКА эта победа стала 10-й подряд в Евролиге. Во всех турнирах команда не проигрывает на протяжении 11 встреч, уступив последний раз 9 ноября в матче Единой лиги ВТБ подмосковным "Химкам" (78:86).

Армейцы поднялись на первую строчку таблицы Евролиги с 12 победами в 15 матчах. Испанская "Барселона" может вернуть себе лидерство в случае победы над израильским "Маккаби" в субботу. "Зенит" одержал восемь побед в 13 встречах и идет седьмым.

В следующем туре армейцы встретятся на выезде с французским "Вийёрбаном" 22 декабря, петербуржцы в тот же день примут сербскую "Црвену Звезду".