Инфантино назвал стадион в Катаре "Ахмад бин Али" идеальным для матчей чемпионата мира

ТАСС, 18 декабря. Стадион "Ахмад бин Али" в Катаре является идеальным для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию турнира.

Арена в Аль-Райяне, вмещающая 40 тыс. зрителей, стала четвертой по счету, открытой к чемпионату мира. Ранее были открыты "Международный стадион "Халифа", а также арены "Аль-Джануб" и "Эдьюкейшн Сити". Открытие состоялось в пятницу в национальный день Катара перед финальным матчем Кубка Эмира между "Аль-Саддом" и семикратным чемпионом Катара "Аль-Араби".

"Это потрясающий стадион, здесь невероятная атмосфера, трибуны расположены так близко к полю, что эмоции и страсть болельщиков чувствуется, даже несмотря на социальную дистанцию. Уверен, это идеальная арена для матчей чемпионата мира. Поздравляю Катар с завершением очередного проекта чемпионата мира. Страна великолепно готовится к турниру и идет к тому, чтобы провести незабываемый чемпионат мира - первый на Ближнем Востоке и в арабском мире, второй на азиатском континенте", - сказал Инфантино.

Победу со счетом 2:1 одержал "Аль-Садд". "Мы уже смотрим вперед, в 2021 год, и с нетерпением ждем открытия новых стадионов в наступающем году. Мы точно знаем, что все арены будут готовы задолго до большого старта ЧМ-2022, и сегодняшний вечер - невероятно радостное событие для Катара и всех людей, живущих в Аль-Райяне. Кроме того, сегодняшний матч - еще одна возможность проверить нашу готовность к чемпионату мира, и тысячи болельщиков сегодня могли наслаждаться праздником, несмотря на проблемы, связанные с пандемией", - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Нассер Аль-Хатер.

Главная архитектурная особенность стадиона - мерцающий светящийся фасад, состоящий из узоров, отражающих различные аспекты и ценности Катара: важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну, а также внутренние и международные торговые связи. Пятый элемент - щит - объединяет все предыдущие, олицетворяя силу и единство, особенно значимые для города.