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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл Кубок мира по борьбе

Его соперник по финалу не вышел на ковер из-за травмы
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой медали индивидуального Кубка мира. Соревнования завершились в Белграде.

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В весовой категории до 97 кг он должен был поспорить за золото с белорусом Александром Гуштыном, но тот не вышел на финальную схватку из-за травмы. Бронзовые медали на счету Ахмеда Батаева из Болгарии и турка Сулеймана Карадениза.

Лучшим в весовой категории до 86 кг лучшим стал россиянин Даурен Куруглиев, серебряная медаль в активе поляка Збигнева Барановского, бронзовые награды завоевали молдаванин Петр Янулов и турок Осман Гочен.

Садулаев является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем Европейских игр. На счету Куруглиева победы на чемпионате Европы, Европейских играх и командном Кубке мира.

Индивидуальный Кубок мира стал заменой чемпионату мира в Осло, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

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Летние олимпийские виды спорта
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