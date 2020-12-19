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Санкции WADA против российского спорта

Комиссия спортсменов WADA разочарована решением CAS в отношении российского спорта

Российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира два года. Несмотря на это, российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер

ТАСС, 19 декабря. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как того рекомендовало WADA. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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"Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушения антидопинговых правил, являются строгими. Мы ожидаем, что организации и управленцы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, но этого не произошло", - говорится в заявлении.

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

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Санкции WADA против российского спорта
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