Комиссия спортсменов WADA разочарована решением CAS в отношении российского спорта

ТАСС, 19 декабря. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как того рекомендовало WADA. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушения антидопинговых правил, являются строгими. Мы ожидаем, что организации и управленцы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, но этого не произошло", - говорится в заявлении.

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.