Ватутин: БК ЦСКА вышел на близкую к оптимальной форму раньше обычного

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА вышел на близкую к оптимальной форму раньше обычного, теперь игрокам команды важно ее не растерять. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В пятницу ЦСКА дома обыграл петербургский "Зенит" со счетом 83:65 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Думаю, что о легкости побед в Евролиге говорить не приходится, ведь здесь каждая команда может выиграть или хотя бы оказать серьезное сопротивление, - сказал Ватутин. - Но сегодня команда победила уверенно и заслуженно. Возможно, в этом сезоне мы вышли на близкую к оптимальной форму раньше, чем в предыдущих сезонах. Будем надеяться, что мы ее не растеряем, а продолжим работать, делать те маленькие вещи, которые дают такую замечательную картину".

"Очень важно не получать травм и не болеть [коронавирусной инфекцией]. ЦСКА обычно набирал форму после Нового года, после чего в январе-феврале был провал, но этот сезон не похож на все. Мы сами для себя понимаем, как можем играть, что в этой части сезона это важно", - подчеркнул Ватутин.

Для ЦСКА эта победа стала десятой подряд в Евролиге. Во всех турнирах команда не проигрывает на протяжении 11 встреч, уступив последний раз 9 ноября в матче Единой лиги ВТБ подмосковным "Химкам" (78:86).

Армейцы поднялись на первую строчку таблицы Евролиги с 12 победами в 15 матчах. Испанская "Барселона" может вернуть себе лидерство в случае победы над израильским "Маккаби" в субботу. "Зенит" одержал восемь побед в 13 встречах и идет седьмым.