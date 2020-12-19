Бывший чемпион ACB Балаев завершил карьеру в 44 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский боец Марат Балаев проиграл бразильцу Фелипе Фроесу в поединке за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) и объявил о завершении карьеры. Об этом боец заявил после поединка.

Бой завершился нокаутом в третьем раунде. Фроес не получит титул чемпиона, так как перед боем ему не удалось уложиться в лимит весовой категории, перевесив более чем на один килограмм.

"Просто я сам по себе чувствую, что не тяну тягу, - сказал Балаев. - Думаю, что это мой последний бой. Если не тянешь тягу, значит, нужно идти и заниматься своими детьми. Извиняюсь, что не оправдал ваши надежды".

"Я хотел поставить жирную точку. Я не говорил, что это последний бой, но это действительно так. Хотел закончить красиво, но не получилось", - добавил спортсмен.

Балаеву 44 года, он является бывшим чемпионом организации ACB. Всего на его счету 11 побед и три поражения.